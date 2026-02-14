Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Motorradfahrerin und Sozia schwer verletzt

Bad Oeynhausen (ots)

In den frühen Freitagabendstunden kam es in der Bad Oeynhausener Südstadt zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einer Motorradfahrerin (17) und einem Autofahrer (23). Bei dem Zusammenstoß wurde ebenfalls die 16-jährige Sozia schwer verletzt. Gegen 19.50 Uhr befuhr der 23-jährige Bad Oeynhausener mit einem Pkw Opel die Brüderstraße und beabsichtigte nach links in die Detmolder Straße einzubiegen. Beim Einfahren in die Detmolder Straße übersah der Autofahrer offensichtlich die 17-jährige Motorradfahrerin. Die Bikerin befuhr mit ihrer Sozia die Detmolder Straße aus Richtung Lohe kommend. Im Einmündungsbereich der Detmolder Straße/ Brüderstraße kam es zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Durch die Kollision wurden die Motorradfahrerin sowie die Sozia schwer verletzt. Ersthelfer kümmerten sich um die beiden jungen Frauen aus Bad Oeynhausen und informierten die Rettungskräfte. Zum Unfallzeitpunkt konnte eine Lebensgefahr bei der Kradfahrerin seitens des Notarztes zunächst nicht ausgeschlossen werden. Nach Behandlung durch die Rettungskräfte wurden die Verletzten in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Der Autofahrer blieb offenbar körperlich unversehrt. Zur Unfallaufnahme wurde das Verkehrsunfallteam des Polizeipräsidiums Bielefeld eingesetzt. Die Detmolder Straße war dadurch zwischen der Brüderstraße und Brucher Straße bis 01 Uhr nachts gesperrt. Das Auto sowie das Motorrad wurden sichergestellt und abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell