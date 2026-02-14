PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Motorradfahrerin und Sozia schwer verletzt

Bad Oeynhausen (ots)

In den frühen Freitagabendstunden kam es in der Bad Oeynhausener Südstadt zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einer Motorradfahrerin (17) und einem Autofahrer (23). Bei dem Zusammenstoß wurde ebenfalls die 16-jährige Sozia schwer verletzt. Gegen 19.50 Uhr befuhr der 23-jährige Bad Oeynhausener mit einem Pkw Opel die Brüderstraße und beabsichtigte nach links in die Detmolder Straße einzubiegen. Beim Einfahren in die Detmolder Straße übersah der Autofahrer offensichtlich die 17-jährige Motorradfahrerin. Die Bikerin befuhr mit ihrer Sozia die Detmolder Straße aus Richtung Lohe kommend. Im Einmündungsbereich der Detmolder Straße/ Brüderstraße kam es zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Durch die Kollision wurden die Motorradfahrerin sowie die Sozia schwer verletzt. Ersthelfer kümmerten sich um die beiden jungen Frauen aus Bad Oeynhausen und informierten die Rettungskräfte. Zum Unfallzeitpunkt konnte eine Lebensgefahr bei der Kradfahrerin seitens des Notarztes zunächst nicht ausgeschlossen werden. Nach Behandlung durch die Rettungskräfte wurden die Verletzten in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Der Autofahrer blieb offenbar körperlich unversehrt. Zur Unfallaufnahme wurde das Verkehrsunfallteam des Polizeipräsidiums Bielefeld eingesetzt. Die Detmolder Straße war dadurch zwischen der Brüderstraße und Brucher Straße bis 01 Uhr nachts gesperrt. Das Auto sowie das Motorrad wurden sichergestellt und abgeschleppt.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke
Leitstelle

Telefon: (0571) 8866-0
E-Mail: leitstelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 13.02.2026 – 12:39

    POL-MI: Fahrradfahrerin verletzt sich bei Verkehrsunfall

    Minden (ots) - (FW) Nach einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Pkws und einer Radfahrerin am Donnerstagnachmittag, verletzte sich eine Radfahrerin in der Innenstadt leicht. So beabsichtigte gegen 13:00 Uhr eine 48-Jährige mit ihrem VW auf der Kaiserstraße in Richtung Dankersen nach rechts auf die Bachstraße einzubiegen. In gleicher Richtung befuhr eine Fahrradfahrerin (50) die Kaiserstraße auf dem ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 12:06

    POL-MI: Polizei überprüft gewerblichen Güter- und Personenverkehr

    Kreis Minden-Lübbecke (ots) - (SN) Mit dem Ziel schwere Verkehrsunfälle zu verhindern und die Verkehrsteilnehmer entsprechend zu den Gefahren zu sensibilisieren, haben die Verkehrsexperten der hiesigen Kreispolizeibehörde im Rahmen der derzeit stattfindenden europaweiten ROADPOL-Aktionswoche "Truck & Bus" (9.-15.02.2026) am Donnerstag den gewerblichen Güter- und ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 14:56

    POL-MI: Per Haftbefehl gesuchte Frau durch Polizei festgenommen

    Minden (ots) - (FW) Eine 29-Jährige per Haftbefehl gesuchte, konnte am Dienstagabend durch Polizeikräfte festgenommen worden. Ihr werden zahlreiche Delikte vorgeworfen. Im Rahmen von gezielten Fahndungsmaßnahmen konnten die Beamten den Aufenthaltsort der Gesuchten in Minden ermitteln. Gegen 17:30 Uhr schlugen die Polizisten in der Mindener Innenstadt zu. Die Frau konnte festgenommen werden und wurde dem Gewahrsam der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren