Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Per Haftbefehl gesuchte Frau durch Polizei festgenommen

Minden (ots)

(FW) Eine 29-Jährige per Haftbefehl gesuchte, konnte am Dienstagabend durch Polizeikräfte festgenommen worden. Ihr werden zahlreiche Delikte vorgeworfen.

Im Rahmen von gezielten Fahndungsmaßnahmen konnten die Beamten den Aufenthaltsort der Gesuchten in Minden ermitteln. Gegen 17:30 Uhr schlugen die Polizisten in der Mindener Innenstadt zu. Die Frau konnte festgenommen werden und wurde dem Gewahrsam der Polizeiwache Minden zugeführt.

Anschließend wurde sie in die Justizvollzugsanstalt Bielefeld verbracht, wo sie aufgrund verschiedenster Delikte eine mehrjährige Haftstrafe abbüßen muss.

