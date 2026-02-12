POL-MI: Verkehrsunfall auf Bundesstraße
Minden (ots)
(FW) Bei einem Abbiegevorgang kollidierten am Mittwochmorgen auf der B482 in Minden zwei Fahrzeuge. Eine Person wurde leicht verletzt, beide Autos mussten abgeschleppt werden.
Demnach befuhr eine 57-Jährige mit ihrem Alfa Romeo gegen 06:00 Uhr die Bundesstraße in Richtung Petershagen. Zeitgleich beabsichtigte ein Mindener (66) mit seinem Volkswagen in entgegenkommender Richtung nach Porta Westfalica zu fahren. An der Abfahrt zum Schaumburger Weg bog die Portanerin nach links auf die dortige Abfahrt ab, wobei es folglich zu einer Kollision mit dem Touran kam. Aufgrund des starken Zusammenstoßes wurde der Alfa gegen ein angrenzendes Verkehrszeichen geschleudert und beschädigte dieses.
Zugleich musste die Fahrerin leicht verletzt mit einem Krankenwagen in das JWK gebracht werden. Die beiden Kraftwagen wurden zudem so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und von der Unfallstelle abgeschleppt werden mussten.
