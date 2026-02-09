Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken/Maria Veen - Glühwürmchen-Aktion - Verkehrsmobil mit Handpuppe Frieda zu Besuch in der Kita St. Marien in Maria Veen

Reken/Maria Veen (ots)

Die Kreispolizeibehörde Borken hat im Dezember 2025 erstmals die Glühwürmchen-Aktion ins Leben gerufen. Der Aktionstag stellte die Sichtbarkeit von Kindern im Straßenverkehr in den Mittelpunkt. Alle Kindertageseinrichtungen im Kreis Borken waren dazu aufgerufen, das Thema kreativ darzustellen. Viele Einrichtungen sind diesem Aufruf gefolgt und haben der Polizei einfallsreiche Fotos und Videos zugeschickt - hierfür bedankt sich die Kreispolizeibehörde Borken noch einmal recht herzlich. Im Januar wurde dann durch die Handpuppe Frieda die Kita St. Marien in Maria Veen als Gewinnerin ausgelost. Aus diesem Anlass besuchte Frieda mit ihrem Verkehrsmobil am vergangenen Freitag die Kinder.

Bei dem Besuch waren Landrat Dr. Kai Zwicker, der Abteilungsleiter der Polizei Borken, Paul Albers, der Leiter der Direktion Verkehr, Dominik Rezler, sowie Heike Kormann, Leiterin der Abteilung Verkehrsunfallprävention/Opferschutz, anwesend. Sie verfolgten gemeinsam mit den Kindern das Puppenspiel und unterstrichen damit die Bedeutung von Verkehrssicherheit - besonders für die Kleinsten.

In dem Puppenspiel wurden auf altersgerechte Weise die typischen Gefahren im Straßenverkehr nähergebracht. Dabei standen Themen wie die Sichtbarkeit und das richtige Verhalten beim Überqueren von Straßen im Mittelpunkt. Durch die kindgerechte Inszenierung konnten die Mädchen und Jungen die Inhalte leicht verstehen.

Landrat Dr. Kai Zwicker betonte als Schirmherr die Bedeutung der Aktion: "Kinder sind im Straßenverkehr besonders gefährdet - deshalb ist es wichtig, sie frühzeitig zu sensibilisieren. Mit solchen Aktionen schaffen wir es, Sicherheit spielerisch zu vermitteln und ein Bewusstsein für Rücksicht und Aufmerksamkeit zu fördern."

Die Kreispolizeibehörde Borken bedankt sich bei der Kita St. Marien für die herzliche Aufnahme und freut sich, dass die Glühwürmchen-Aktion auf diese Weise einen gelungenen Abschluss findet. (mo)

