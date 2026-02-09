Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Alkohol und Drogen im Verkehr - Polizei zieht Wochenbilanz

Kreis Borken (ots)

Mit 1,7 Promille war der Fahrer eines Pkw in Heek unterwegs. Er fiel Zeugen auf, da er mit Schlangenlinien unterwegs war - diese alarmierten die Polizei. Auf den Mann kommen nun erhebliche Konsequenzen zu.

In der vergangenen Woche stoppten die Einsatzkräfte der Polizei insgesamt 19 Verkehrsteilnehmer, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen am Straßenverkehr teilgenommen hatten. In allen Fällen wurde den Fahrern eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Die Beamten leiteten entsprechende Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Im Einzelnen:

Im Nordkreis registrierte die Polizei den genannten Fall aus Heek. In Ahaus standen zwei Verkehrsteilnehmer unter dem Einfluss von Drogen, in Gronau sieben und in Vreden einer.

Im Südkreis fuhr ein Verkehrsteilnehmer in Borken unter dem Einfluss von Alkohol ein Fahrzeug. In Bocholt stoppten die Beamten in zwei Fällen, in Borken in drei Fällen, in Isselburg sowie in Velen in einem Fall Verkehrsteilnehmer, die unter Drogen ein Fahrzeug führten.

Die Polizei appelliert erneut eindringlich: Hände weg von Alkohol und Drogen! Wer im Straßenverkehr berauscht ein Fahrzeug führt, bringt sich und andere in Gefahr - unabhängig davon, ob man mit dem Auto, dem Pedelec, dem Fahrrad oder einem E-Scooter unterwegs ist. Bereits geringe Mengen können die Fahrtüchtigkeit erheblich beeinträchtigen und zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr führen. Es drohen empfindliche Strafen oder der Verlust der Fahrerlaubnis. In vielen Fällen wird eine medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) erforderlich. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell