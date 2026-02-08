Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Werkzeug aus Baucontainer entwendet

Velen-Ramsdorf (ots)

Tatort: Velen-Ramsdorf, Paulusstraße;

Tatzeit: zwischen 05.02.2026, 16.20 Uhr und 06.02.2026, 07.00 Uhr;

Aus einem Baucontainer auf dem Schulhof einer Grundschule an der Paulusstraße in Velen-Ramsdorf entwendeten bisher Unbekannte Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro. Die Täter hatten zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen ein Vorhängeschloss aufgebrochen und den Baucontainer aufgehebelt.

Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0).

