Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden-Lünten - Einbruch auf der Kirchstraße

Vreden-Lünten (ots)

Tatort: Vreden-Lünten, Kirchstraße;

Tatzeit: 07.02.2026, zwischen 00.00 Uhr und 02.00 Uhr;

Unbekannte drangen in der Nacht zu Samstag gewaltsam in ein Haus auf der Kirchstraße ein. Dazu stiegen sie durch einen Kellerschacht und ein gewaltsam geöffnetes Kellerfenster in das Haus ein. Die Täter durchsuchten das Innere und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen Werkzeug und Elektromaschinen (überwiegend der Marke Milwaukee) im Wert von über tausend Euro.

Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0). (mh)

