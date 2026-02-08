PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld-Erle - Werkzeug aus Firmentransporter entwendet

Raesfeld-Erle (ots)

Tatort: Raesfeld-Erle, Heideweg/Holten;

Tatzeit: zwischen 05.02.2026, 16.30 Uhr und 06.02.206, 06.30 Uhr;

Unbekannte drangen im Zeitraum von Donnerstag, 16.30 Uhr bis Freitagmorgen 06.30 Uhr gewaltsam in einen geparkten Firmentransporter auf dem Heideweg (Holten) in Raesfeld-Erle ein. Sie hatten dazu das Schloss der Hecktür des Mercedes Sprinters manipuliert und aus dem Inneren sämtliche Elektrowerkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.

Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0). (mh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 08.02.2026 – 12:07

    POL-BOR: Vreden-Lünten - Einbruch auf der Kirchstraße

    Vreden-Lünten (ots) - Tatort: Vreden-Lünten, Kirchstraße; Tatzeit: 07.02.2026, zwischen 00.00 Uhr und 02.00 Uhr; Unbekannte drangen in der Nacht zu Samstag gewaltsam in ein Haus auf der Kirchstraße ein. Dazu stiegen sie durch einen Kellerschacht und ein gewaltsam geöffnetes Kellerfenster in das Haus ein. Die Täter durchsuchten das Innere und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen Werkzeug und Elektromaschinen ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 12:07

    POL-BOR: Vreden - Wohnungseinbruch auf der Bänkstegge

    Vreden (ots) - Tatort: Vreden, Bänkstegge; Tatzeit: 06.02.2026, zwischen 12.25 Uhr und 21.30 Uhr; Unbekannte drangen im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Bänkstegge gewaltsam in eine Wohnung ein. Beschädigungen an der Zarge der Wohnungstür zeugten vom Vorgehen der Täter. Nach bisherigen Erkenntnissen durchsuchten sie die Wohnung und entwendeten Bargeld. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (Telefon 02561 / ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 12:06

    POL-BOR: Südlohn - Gegen Baum geprallt

    Südlohn (ots) - Unfallort: Südlohn, L572; Unfallzeit: 08.02.2026, 05.20 Uhr; Am frühen Sonntagmorgen befuhr ein 19-jähriger Autofahrer aus Stadtlohn die Landesstraße 572 von Südlohn kommend in Richtung Stadtlohn. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum liegen nicht vor. Der nach bisherigen Erkenntnissen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren