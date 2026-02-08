Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld-Erle - Werkzeug aus Firmentransporter entwendet

Raesfeld-Erle (ots)

Tatort: Raesfeld-Erle, Heideweg/Holten;

Tatzeit: zwischen 05.02.2026, 16.30 Uhr und 06.02.206, 06.30 Uhr;

Unbekannte drangen im Zeitraum von Donnerstag, 16.30 Uhr bis Freitagmorgen 06.30 Uhr gewaltsam in einen geparkten Firmentransporter auf dem Heideweg (Holten) in Raesfeld-Erle ein. Sie hatten dazu das Schloss der Hecktür des Mercedes Sprinters manipuliert und aus dem Inneren sämtliche Elektrowerkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.

Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0). (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell