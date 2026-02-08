POL-BOR: Heiden - Erstmeldung: Vollsperrung nach Verkehrsunfall auf der L600 in Heiden
Heiden (ots)
Aktuell ist die L600 in Heiden zwischen der Anschlussstelle A31/Reken und dem Kreisverkehr Lembecker Straße aufgrund eines Verkehrsunfalls vollgesperrt. Polizei und Rettungsdienst sind vor Ort. Es wird darum gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Es wird nachberichtet.
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Leitstelle
Telefon: 02861-900 4200
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell