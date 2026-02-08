POL-BOR: Heiden - Erstmeldung: Vollsperrung nach Verkehrsunfall auf der L600 in Heiden

Reken (ots) - Tatort: Reken - Bahnhof Reken, Gewerbering; Tatzeit: zwischen 04.02.2026, 06.00 Uhr und 06.02.2026, 11.30 Uhr; Unbekannte entwendeten in der Zeit zwischen Mittwoch, 06.00 Uhr und Freitag, 11.30 Uhr Starkstromkabel aus einer Lagerhalle einer Firma an der Straße Gewerbering in Bahnhof Reken. Die Täter hatten dazu Metallwandpaneele einer Außenwand entfernt, um in die Halle einzudringen. Hinweise bitte an die ...

