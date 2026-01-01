Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Feuerwehr Gelsenkirchen im Einsatz - Neujahrsnacht mit mehreren Einsätzen

Bild-Infos

Download

Gelsenkirchen (ots)

In der Neujahrsnacht verzeichnete die Feuerwehr Gelsenkirchen insgesamt 175 Einsätze. Der Schichtbeginn wurde bereits am Morgen durch einen schweren Verkehrsunfall geprägt. Auf der Ostpreußenstraße war ein Linienbus von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Dabei wurden drei Personen verletzt, eine davon schwer. Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle, leiteten die technische Rettung ein und unterstützten den Rettungsdienst bei der medizinischen Versorgung der Verletzten.

Im weiteren Tagesverlauf und in den Abendstunden folgten zahlreiche kleinere Einsätze für Feuerwehr und Rettungsdienst. Um 22:52 Uhr wurde ein Wohnungsbrand in der Pothmannstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus einem Fenster. Personen befanden sich glücklicherweise nicht mehr im Gebäude. Der Brand konnte durch die Feuerwehr zügig unter Kontrolle gebracht werden. Im Anschluss erfolgten Nachlöscharbeiten sowie umfangreiche Belüftungsmaßnahmen.

Kurz nach Mitternacht, um 0:58 Uhr, ging eine Meldung über ein Feuer mit Menschenleben in Gefahr in der Küppersbuschstraße ein. Vor Ort war eine starke Rauchentwicklung aus dem Dachbereich sichtbar. Unverzüglich wurden Maßnahmen zur Menschenrettung und Brandbekämpfung eingeleitet. Wenig später konnte Entwarnung gegeben werden, da sich keine Personen in der betroffenen Dachgeschosswohnung befanden. Die Brandbekämpfung gestaltete sich dennoch aufwendig, da Teile der Zwischendecke geöffnet werden mussten, um verbliebene Glutnester vollständig abzulöschen.

Insgesamt entfielen von den 175 Einsätzen 96 Einsätze auf den Rettungsdienst sowie 32 Einsätze auf den Krankentransport. Darüber hinaus wurden 7 technische Hilfeleistungen und 40 Brandeinsätze abgearbeitet. Der Notarzt wurde in dieser Nacht 23 mal alarmiert.

Die Feuerwehr Gelsenkirchen wurde an Silvester tatkräftig durch die Freiwillige Feuerwehr unterstützt. Diese war an 46 Einsätzen beteiligt beziehungsweise arbeitete Einsätze eigenständig ab. Durch die gute Zusammenarbeit konnte der Grundschutz im gesamten Stadtgebiet jederzeit sichergestellt werden. Glücklicherweise wurde bei den Einsätzen niemand verletzt.

Die Polizei hat in den relevanten Fällen die Ermittlungen zur Unfall- und Brandursache aufgenommen. Es wurde ein Vorfall von Gewalt gegen Einsatzkräfte gemeldet. Während einer Einsatzfahrt in Gelsenkirchen-Horst wurde ein Rettungswagen mit Feuerwerkskörpern beschossen. Verletzt wurde dabei niemand.

Allen Einsatzkräften der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes gilt ein großes Dankeschön für ihren Einsatz zum Jahreswechsel 2025/2026. Die Feuerwehr Gelsenkirchen wünscht allen ein frohes und gesundes neues Jahr 2026.

Original-Content von: Feuerwehr Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell