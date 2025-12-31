PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Brand in einem Restaurant

Gelsenkirchen (ots)

In der Nacht gegen 3:20 Uhr wurde die Feuerwehr Gelsenkirchen zu einem gemeldeten Brand in einem Restaurant an der Sellhorststraße in der Altstadt alarmiert. Beim Eintreffen drang dichter Rauch aus dem Erdgeschoss eines mehrgeschossigen Gebäudes. Die Bewohner der angrenzenden Gebäude wurden vorsorglich aus ihren Wohnungen geführt. Aufgrund der niedrigen Temperaturen stellte die Bogestra einen Bus als Aufenthaltsmöglichkeit bereit. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr verschaffte sich über Fenster Zugang zum Restaurant und zur Küche. Aufgrund der Größe des Gebäudes kamen mehrere Trupps unter Atemschutz zum Einsatz. Die Brandherde wurden mit zwei Strahlrohren gelöscht, anschließend wurde das Gebäude mithilfe eines Hochdrucklüfters entraucht. Neben den Wachen Altstadt, Buer und Heßler waren auch die Löschzüge Altstadt und Ückendorf der Freiwilligen Feuerwehr beteiligt. Nach Abschluss der Nachlöscharbeiten und einer finalen Kontrolle wurde die Einsatzstelle zur Ermittlung der Brandursache an die Polizei übergeben. Insgesamt waren rund 37 Einsatzkräfte im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Gelsenkirchen
Martin Wieschen
E-Mail: martin.wieschen@gelsenkirchen.de
http://www.feuerwehr-gelsenkirchen.de

Original-Content von: Feuerwehr Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

