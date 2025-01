Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Personenschaden: Pkw Opel überschlägt sich auf der L3174 zwischen Niederbieber und Margretenhaun

Fulda (ots)

Hofbieber/Niederbieber. Am Sonntag (05.01.) ereignete sich gegen 11:00 Uhr auf der Landstraße 3174 zwischen den Ortschaften Niederbieber und Margretenhaun ein Verkehrsunfall, bei dem eine 23-jährige Fahrzeugführerin leicht verletzt wurde. Die aus Tann stammende Fahrerin eines Opel Corsa kam im Auslauf einer Linkskurve mit ihrem Fahrzeug auf Grund der winterglatten Fahrban nach rechts von der Straße ab, in der Folge überschlug sich dieses und kam total beschädigt in der angrenzenden Wiese zum Stillstand. Die Fahrzeugführerin wurde in ihrem Pkw eingeschlossen und musste durch die Feuerwehr aus ihrem Pkw befreit werden, im Anschluss wurde sie zur weiteren Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Nach derzeitigem Sachstand wurde sie schwer, zum Glück nicht lebensbedrohlich verletzt. An dem Pkw entstand Totalschaden in Höhe von ca. 5000,- Euro. Zwecks Bergungsmaßnahmen war der Streckenabschnitt von 11:45-12:10 Uhr voll gesperrt. Vor Ort waren Einsatzkräfte der Feuerwehren Petersberg Mitte, Haunedorf und Margretenhaun.

