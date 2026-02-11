Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: E-Scooter-Fahrer prallt gegen Autotür

Minden (ots)

(SN) Nach einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der Stiftstraße musste sich ein 18-jähriger E-Scooter-Fahrer im Klinikum Minden behandeln lassen. Als der Heranwachsende mit seinem Zweirad gegen 15.35 Uhr an einem Ford vorbeifahren wollte, öffnete sich den Erkenntnissen zufolge plötzlich die Fahrertür.

Dies wurde dem Mindener zum Verhängnis. Er stürzte zu Boden und verletzte sich offenbar leicht. Der 46-jährige Ford-Fahrer - ebenfalls aus Minden - hatte zuvor seinen Pkw in Richtung der Kampstraße in einer rechtsseitig gelegenen Haltebucht abgestellt. Als er die Autotür öffnete, kam es schließlich zum Unfall mit dem herannahenden E-Scooter-Fahrer.

