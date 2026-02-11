PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auto kollidiert mit Krankenfahrstuhl

Bad Oeynhausen (ots)

(TB) Leichte Verletzungen zog sich am Dienstagmittag in Eidinghausen die Fahrerin eines Krankenfahrstuhls zu, als eine Autofahrerin mit dem elektrischen Gefährt kollidierte.

Zunächst fuhr eine Ford-Fahrerin mit ihrem Kuga gegen 13:55 Uhr entlang der Pestalozzistraße. In Höhe der Straße Kirchbreite wollte Mindenerin (66) in diese nach rechts abbiegen. Hierbei kollidierte sie im Einmündungsbereich mit einem von einer Bad Oeynhausenerin geführten Krankenfahrstuhl. Die 47-Jährige war zuvor auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg der Kirchbreite gefahren. Durch die Wucht der Kollision stürzte die Frau mit ihrem Gefährt auf die Straße und zog sich Verletzungen zu. Nach einer Erstbehandlung vor Ort wurde die Verletzte mittels Rettungswagen dem Krankenhaus Bad Oeynhausen zugeführt, welches sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Der Krankenfahrstuhl war nicht mehr fahrbereit und musste mittels Anhänger abtransportiert werden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

