Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auto kollidiert mit Krankenfahrstuhl

Bad Oeynhausen (ots)

(TB) Leichte Verletzungen zog sich am Dienstagmittag in Eidinghausen die Fahrerin eines Krankenfahrstuhls zu, als eine Autofahrerin mit dem elektrischen Gefährt kollidierte.

Zunächst fuhr eine Ford-Fahrerin mit ihrem Kuga gegen 13:55 Uhr entlang der Pestalozzistraße. In Höhe der Straße Kirchbreite wollte Mindenerin (66) in diese nach rechts abbiegen. Hierbei kollidierte sie im Einmündungsbereich mit einem von einer Bad Oeynhausenerin geführten Krankenfahrstuhl. Die 47-Jährige war zuvor auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg der Kirchbreite gefahren. Durch die Wucht der Kollision stürzte die Frau mit ihrem Gefährt auf die Straße und zog sich Verletzungen zu. Nach einer Erstbehandlung vor Ort wurde die Verletzte mittels Rettungswagen dem Krankenhaus Bad Oeynhausen zugeführt, welches sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Der Krankenfahrstuhl war nicht mehr fahrbereit und musste mittels Anhänger abtransportiert werden.

