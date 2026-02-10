Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: GPS-Daten führen Polizei zu gestohlenem E-Scooter: Duo auf Parkplatz gestellt

Minden (ots)

Für zwei junge Mindener endete am Montag ihre mutmaßliche Beutetour abrupt. Dank der präzisen Ortung eines gestohlenen E-Scooters konnte die Polizei das Duo noch in Tatortnähe stellen. Ein Bolzenschneider und die Aussage eines aufmerksamen Zeugen untermauerten den Verdacht der Beamten.

Der Vorfall nahm seinen Anfang am späten Abend des 9. Februar im Bereich des ZOB. Hier hatte ein 15-Jähriger seinen E-Scooter der Marke "NINEBOT" gegen 14:00 Uhr mit einem Schloss gesichert abgestellt. Als der Mindener gegen 21:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehren wollte, stellte er fest, dass sowohl der Roller als auch das Schloss entwendet worden waren. Geistesgegenwärtig nutzte der Jugendliche eine Ortungs-App, die den aktuellen Standort seines Eigentums im Bereich der Viktoriastraße anzeigte, und verständigte die Polizei.

Die alarmierte Streifenwagenbesatzung traf vor Ort an einem Supermarkt auf ein Mindener Duo (14 und 20), dass dort mit mehreren Elektrokleinstfahrzeugen hantierte. Bei der Durchsuchung des Jüngeren entdeckten die Einsatzkräfte einen Bolzenschneider, der deutlich sichtbar aus seiner Jackentasche ragte. Parallel dazu meldete sich ein Zeuge bei den Beamten und gab an, dass ihm der 20-Jährige kurz zuvor eben diesen Roller zum Kauf angeboten hatte.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme machten die Polizisten eine weitere Entdeckung: Ein zweiter am Einsatzort abgestellter E-Scooter war in den Fahndungssystemen ebenfalls als gestohlen gemeldet. Dieses Fahrzeug konnte einem Mindener (25) aus der Bäckerstraße zugeordnet werden, der den Roller dort kurz zuvor verschlossen abgestellt hatte.

Während der 15-jährige Besitzer seinen Scooter - trotz Beschädigungen an der Licht- und Blinkereinrichtung - direkt wieder in Empfang nehmen konnte, blieb das ursprüngliche Schloss verschwunden. Gegen beide Tatverdächtige wurden Strafverfahren eingeleitet. Der 14-Jährige wurde im Anschluss seiner erzieherischen Obhut übergeben, während sein 20-jähriger Kompagnon nach Abschluss der Maßnahmen entlassen wurde.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell