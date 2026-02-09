PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Rauchentwicklung sorgt für Einsatz von Polizei und Feuerwehr

Bad Oeynhausen (ots)

Die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr wurden am Freitag gegen 17.25 Uhr zu einer Bäckerei an die Weserstraße gerufen.

Zuvor hatte man eine von der Herrentoilette ausgehende und sich im Verkaufsraum ausbreitende Rauchentwicklung bemerkt, die den Erkenntnissen zufolge von einem entzündeten Papiermülleimer ausging. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerbekämpfer brannte der Mülleimer komplett aus, ein Waschbecken nahm Schaden. Wegen der Verrauchung musste die am Südbahnhof liegende Bäckerei anschließend geschlossen werden, zahlreiche Verkaufswaren konnten nicht mehr veräußert werden.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge könnten zwei minderjährige männliche Personen für die Entzündung des Mülleimers in Betracht kommen. Beide sollen sich vor der Rauchentwicklung kurzzeitig auf der Herrentoilette der Bäckerei und auf dem anliegenden Bahnsteig aufgehalten haben. Beide Personen haben den Angaben nach dunkle glatte Haare und sind geschätzt zwischen 11 und 15 Jahre alt. Während einer der Jungs etwa 170 cm groß gewesen sein soll, dürfte der andere knapp 145 cm groß sein.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise zu dem Duo werden unter Telefon (0571) 88660 von der Polizei entgegengenommen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

