POL-MI: Unbekannte entwenden Bootsmotoren
Porta Westfalica (ots)
(TB) Einbrecher suchten in der Nacht zu Samstag (07.02.) den Yachthafen in Möllbergen heim. Die Unbekannten erbeuteten hierbei zwei Außenbordmotoren.
Den bisherigen Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zum Gelände des Yachtclubs in der Möllberger Straße. Über den Bootsanleger gelangten sie an die beiden Schiffe und bauten die Außenborder samt Steuereinheiten ab. Anschließend konnten sie samt Beute das Grundstück unerkannt verlassen.
Hinweise nimmt die Polizei Minden-Lübbecke unter der Rufnummer (0571) 8866-0 entgegen.
