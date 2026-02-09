PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Rollerfahrer versucht sich Polizeikontrolle zu entziehen

Preußisch Oldendorf (ots)

(SN) Ein 16 Jahre alter Zweiradfahrer hat am frühen Samstagabend versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen.

Den Erkenntnissen zufolge wurde eine Streifenwagenbesatzung gegen 17.40 Uhr auf der Rathausstraße auf einen Kleinkraftradfahrer aufmerksam und entschloss sich, diesen einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu unterziehen. Daraufhin nahmen die Beamten die Nachfahrt auf und gaben dem Zweiradfahrer Anhaltezeichen. Denen kam der nicht nach, sondern erhöhte die Geschwindigkeit und setzte die Fahrt über die Kirchstraße bis zum Südweg fort. Kurz darauf verlor der Jugendliche witterungsbedingt die Kontrolle und rutschte mit dem Zweirad auf die Seite. Den Versuch das Gefährt aufzurichten und die Fahrt fortzusetzen, konnten die Beamten unterbinden.

Bei der anschließenden Überprüfung des Preußisch Oldendorfers stellten die Gesetzeshüter fest, dass der Jugendliche nicht über die benötigte Fahrerlaubnis verfügt. Außerdem stellten die Beamten Manipulationen an dem Zweirad fest und dokumentierten, dass an dem Roller keine Kennzeichen angebracht worden waren. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der offenbar unverletzte 16-Jährige in die Obhut einer Erziehungsberechtigten übergeben. Das nicht zugelassene Zweirad wurde sichergestellt. Zudem brachten die Beamten eine Strafanzeige auf den Weg.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 11:19

    POL-MI: Alkoholisierte Autofahrerinnen kommen von der Straße ab

    Espelkamp, Rahden (ots) - (TB) Mutmaßlich aufgrund ihrer Alkoholisierung verloren am Wochenende zwei Autofahrerinnen die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kamen von der Straße ab. In beiden Fällen wurde eine Blutprobe entnommen. Zeugen stellten am Freitagabend an der Kreuzung Osnabrücker Straße und Tonnenheider Straße einen auf dem angrenzenden Feld festgefahrenen ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 13:03

    POL-MI: Autofahrer entzieht sich Kontrolle und verunfallt

    Espelkamp, Diepenau (ots) - (TB) Weil er sich einer Verkehrskotrolle entziehen wollte, flüchtete am Donnerstagnachmittag ein Espelkamper vor der Polizei. Nach einer rund zehn Kilometer langen Fahrt verlor der die Kontrolle über seinen Wagen und verunfallte. Eine Streifenwagenbesatzung wollte gegen 16:15 Uhr in der General-Bishop-Straße von Espelkamp einen Golf-Fahrer anhalten und überprüfen. Hierzu gaben ihm die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren