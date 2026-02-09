Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Rollerfahrer versucht sich Polizeikontrolle zu entziehen

Preußisch Oldendorf (ots)

(SN) Ein 16 Jahre alter Zweiradfahrer hat am frühen Samstagabend versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen.

Den Erkenntnissen zufolge wurde eine Streifenwagenbesatzung gegen 17.40 Uhr auf der Rathausstraße auf einen Kleinkraftradfahrer aufmerksam und entschloss sich, diesen einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu unterziehen. Daraufhin nahmen die Beamten die Nachfahrt auf und gaben dem Zweiradfahrer Anhaltezeichen. Denen kam der nicht nach, sondern erhöhte die Geschwindigkeit und setzte die Fahrt über die Kirchstraße bis zum Südweg fort. Kurz darauf verlor der Jugendliche witterungsbedingt die Kontrolle und rutschte mit dem Zweirad auf die Seite. Den Versuch das Gefährt aufzurichten und die Fahrt fortzusetzen, konnten die Beamten unterbinden.

Bei der anschließenden Überprüfung des Preußisch Oldendorfers stellten die Gesetzeshüter fest, dass der Jugendliche nicht über die benötigte Fahrerlaubnis verfügt. Außerdem stellten die Beamten Manipulationen an dem Zweirad fest und dokumentierten, dass an dem Roller keine Kennzeichen angebracht worden waren. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der offenbar unverletzte 16-Jährige in die Obhut einer Erziehungsberechtigten übergeben. Das nicht zugelassene Zweirad wurde sichergestellt. Zudem brachten die Beamten eine Strafanzeige auf den Weg.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell