Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrer entzieht sich Kontrolle und verunfallt

Espelkamp, Diepenau (ots)

(TB) Weil er sich einer Verkehrskotrolle entziehen wollte, flüchtete am Donnerstagnachmittag ein Espelkamper vor der Polizei. Nach einer rund zehn Kilometer langen Fahrt verlor der die Kontrolle über seinen Wagen und verunfallte.

Eine Streifenwagenbesatzung wollte gegen 16:15 Uhr in der General-Bishop-Straße von Espelkamp einen Golf-Fahrer anhalten und überprüfen. Hierzu gaben ihm die Beamten Anhaltesignale. Diesen folgte der Espelkamper nicht, sondern beschleunigte seinen Wagen. Die Fahrt ging dann von der Straße "Vor dem Bruch" zum Kleinsteller Weg. Hier verlor der 20-Jährige erstmalig die Kontrolle über den Volkswagen und geriet auf ein angrenzendes Feld. Er fuhr über das Acker weiter bis kurz vor dem Bahnübergang, wo er den Wagen wieder auf die Straße steuerte. Weiter fuhr er über die Bundesstraße 239, die Lübbecker Straße durch Rahden und Tonnenheide nach Diepenau. Hier kam er auf der Rahdener Straße in einer Linkskurve in Höhe Kampweg nach rechts von der Straße ab. Dabei wurde das Auto derart beschädigt, dass der junge Mann nicht mehr weiterfahren konnte. Der Heranwachsende blieb unverletzt. Als Grund für seine Flucht gab er an, dass er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Das nicht ihm gehörende Fahrzeug wurde sichergestellt.

