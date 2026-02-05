Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: "Alte Hasen - Neue Regeln": Verkehrssicherheit im Fokus - Anmeldungen noch möglich

Kreis Minden-Lübbecke (ots)

(SN) Wie bereits im Januar mitgeteilt, bietet die Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke im Februar und März jeweils einen Termin für die beliebte Veranstaltungsreihe "Alte Hasen - Neue Regeln" an. Für die genannten Veranstaltungen sind gegenwärtig noch Plätze frei, sodass weiterhin Anmeldungen möglich sind.

Die knapp zweistündigen Seminare richten sich speziell an lebensältere Kraftfahrzeugfahrerinnen und Kraftfahrzeuge mit langjähriger Erfahrung. Auch Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer ohne Führerschein sind herzlich willkommen. In den Seminaren geht es neben veränderten oder neuen Verkehrsregeln auch um den gegenseitigen Erfahrungsaustausch.

Im Detail finden die beiden kommenden Termine am Mittwoch, 18. Februar und am Donnerstag, 19. März jeweils um 15:00 Uhr statt. Als Veranstaltungsort dient jeweils das Umweltzentrum Gut Nordholz, Nordholz 5 in 32425 Minden.

Da die Teilnehmerplätze begrenzt sind, bittet die Polizei um eine möglichst frühzeitige Voranmeldung während der Bürodienstzeit unter der Telefonnummer (0571) 8866-5020 oder per Mail unter vupo.minden@polizei.nrw.de. Für die Anmeldung müssen Interessierte lediglich ihren Namen, die Telefonnummer sowie den gewünschten Termin angegeben.

