PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: "Alte Hasen - Neue Regeln": Verkehrssicherheit im Fokus - Anmeldungen noch möglich

Kreis Minden-Lübbecke (ots)

(SN) Wie bereits im Januar mitgeteilt, bietet die Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke im Februar und März jeweils einen Termin für die beliebte Veranstaltungsreihe "Alte Hasen - Neue Regeln" an. Für die genannten Veranstaltungen sind gegenwärtig noch Plätze frei, sodass weiterhin Anmeldungen möglich sind.

Die knapp zweistündigen Seminare richten sich speziell an lebensältere Kraftfahrzeugfahrerinnen und Kraftfahrzeuge mit langjähriger Erfahrung. Auch Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer ohne Führerschein sind herzlich willkommen. In den Seminaren geht es neben veränderten oder neuen Verkehrsregeln auch um den gegenseitigen Erfahrungsaustausch.

Im Detail finden die beiden kommenden Termine am Mittwoch, 18. Februar und am Donnerstag, 19. März jeweils um 15:00 Uhr statt. Als Veranstaltungsort dient jeweils das Umweltzentrum Gut Nordholz, Nordholz 5 in 32425 Minden.

Da die Teilnehmerplätze begrenzt sind, bittet die Polizei um eine möglichst frühzeitige Voranmeldung während der Bürodienstzeit unter der Telefonnummer (0571) 8866-5020 oder per Mail unter vupo.minden@polizei.nrw.de. Für die Anmeldung müssen Interessierte lediglich ihren Namen, die Telefonnummer sowie den gewünschten Termin angegeben.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 11:23

    POL-MI: Unfall auf der Holsener Straße: Polizei sucht Autofahrer

    Hüllhorst (ots) - (SN) Wegen eines Verkehrsunfalls, der sich am gestrigen Mittwochmorgen gegen 7.35 Uhr auf der Holsener Straße in Hüllhorst ereignete, sucht die Polizei derzeit nach einem beteiligten Autofahrer sowie nach Zeugen. Den Erkenntnissen zufolge hatte eine 29 Jahre alte Opel-Fahrerin gegen 7.35 Uhr die Holsener Straße in Fahrtrichtung Schnathorst befahren, als vorausfahrende Fahrzeuge in Höhe der ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 14:45

    POL-MI: Gezielte Geschwindigkeitskontrollen

    Petershagen (ots) - (TB) Im Zuge gezielter Geschwindigkeitskontrollen entlang der Landesstraße 770 stellten die Einsatzkräfte der Polizei am Dienstag in wenigen Stunden 290 Verstöße fest. In 94 Fällen fertigten sie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. In einem Tempo-50-Bereich fuhr ein Osnabrücker mit 129 Stundenkilometer. Neben den Geschwindigkeitsverstößen stellten die Beamten bei sechs Lastwagenfahrern ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren