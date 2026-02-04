POL-MI: Auto überschlägt sich bei Glätteunfall in Wasserstraße
Petershagen (ots)
(SN) Bei einem Glätteunfall hat sich am frühen Mittwochmorgen ein Autofahrer mit seinem Pkw in Petershagen überschlagen.
Den Erkenntnissen zufolge hatte der 58-jährige Mann aus Nienburg um kurz nach 5 Uhr bei einer Fahrt auf der winterglatten B 482 im Bereich Wasserstraße die Kontrolle über seinen Mitsubishi verloren. Dabei schlitterte der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in einen Graben. Dort überschlug sich das Auto und fand auf dem Dach liegend seine Endposition.
Dabei verletzte sich der Nienburger offenbar leicht und wurde durch eine RTW-Besatzung nach einer Erstversorgung ins Klinikum Nienburg gebracht. Der beschädigte Mitsubishi wurde geborgen und abtransportiert.
