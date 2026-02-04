PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auto überschlägt sich bei Glätteunfall in Wasserstraße

Petershagen (ots)

(SN) Bei einem Glätteunfall hat sich am frühen Mittwochmorgen ein Autofahrer mit seinem Pkw in Petershagen überschlagen.

Den Erkenntnissen zufolge hatte der 58-jährige Mann aus Nienburg um kurz nach 5 Uhr bei einer Fahrt auf der winterglatten B 482 im Bereich Wasserstraße die Kontrolle über seinen Mitsubishi verloren. Dabei schlitterte der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in einen Graben. Dort überschlug sich das Auto und fand auf dem Dach liegend seine Endposition.

Dabei verletzte sich der Nienburger offenbar leicht und wurde durch eine RTW-Besatzung nach einer Erstversorgung ins Klinikum Nienburg gebracht. Der beschädigte Mitsubishi wurde geborgen und abtransportiert.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke

Das könnte Sie auch interessieren