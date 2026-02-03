Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Öffentlichkeitsfahndung nach möglichem EC-Kartenbetrüger

Kreis Minden-Lübbecke (ots)

(FW) Nach einem EC-Kartenmissbrauch bittet die Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke bei der Suche nach einem mutmaßlichen Kartenbetrüger die Öffentlichkeit mit Fotos um Mithilfe.

Der Unbekannte wird von den Ermittlungsbehörden verdächtigt am 06.10.2024 im niedersächsischen Wagenfeld eine Debitkarte entwendet zu haben. Mithilfe dieser hob der Verdächtige noch am gleichen Tag sowie einen Tag später bei zwei Verwertungstaten einen vierstelligen Geldbetrag an Geldautomaten in Minden und Rahden ab. Aufgrund eines richterlichen Beschlusses dürfen die entstandenen Fotos nun von der Polizei für eine Öffentlichkeitsfahndung genutzt werden.

Der schlanke Unbekannte dürfte nach Einschätzung der Ermittler zwischen 45-50 Jahre alt sein. Zur Tatzeit trug er eine beigefarbige Schirmmütze mit dem Symbol "66", eine schwarze Jacke, blaue Jeans und graue Sportschuhe. Zudem ist er Brillen- und Bartträger.

Die Ermittler fragen: Wer kennt die abgebildete Person oder wer kann Angaben zu deren Aufenthaltsort machen? Hinweise werden unter Telefon (0571) 88660 erbeten. Fotos des bisher Unbekannten finden sich im Fahndungsportal der Polizei NRW unter: https://polizei.nrw/fahndung/193845

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell