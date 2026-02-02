Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Alkoholisierte Fahrerin flüchtet von Unfallstelle

Minden (ots)

(FW) In Minden ereignete sich am Sonntagmorgen eine Verkehrsunfallflucht. Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte eine Streifenwagenbesatzung und trug maßgeblich zur Aufklärung des Unfalls bei. Die Verursacherin war alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs.

Auf einem Parkplatz an der Tonhallenstraße beschädigte ersten Ermittlungen zufolge gegen 04:55 Uhr eine Fahrerin mit ihrem BMW beim Ausparken einen geparkten Ford und entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit.

Diesen Unfall beobachtete ein Zeuge. Er reagierte blitzschnell und nahm kurzerhand die Verfolgung des flüchtigen Pkws auf. Zufälligerweise befand sich am Klausenwall eine Streifenwagenbesatzung der Wache Minden vor einer roten Ampel. Der Zeuge informierte die Beamten, welche daraufhin den flüchtigen Pkw stoppen konnten.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Ordnungshüter nicht nur ein Fahrzeug mit Unfallschäden, sondern auch eine 29-jährige Fahrerin mit einer vermeintlichen Alkoholisierung fest. Diese bestätigte sich in einem positivem Atemalkoholtest. Der Mindenerin wurde anschließend auf der Wache von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Zusätzlich war sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, weshalb sie nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen muss.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell