Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall in Rahden

Bild-Infos

Download

Rahden (ots)

(FW) Nach einem Alleinunfall in Wehe am Sonntagnachmittag, verletzten sich alle drei Insassen des Pkws leicht. Der vermeintliche Fahrzeugführer war zudem alkoholisiert und mit einem mutmaßlich gefälschten Führerschein unterwegs.

Demnach befuhr ein Mann zusammen mit seinen beiden Mitfahrern gegen 16:30 Uhr mit einem Opel aus Rahden kommend die Weher Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er mit seinem Meriva nach links von der Straße ab und überschlug sich. Hierbei wurde auch ein Baum und ein Leitpfosten in Mitleidenschaft gezogen. Ersten Zeugenaussagen zufolge konnten sich die drei Insassen eigenständig aus dem Fahrzeug befreien, nachdem dieses auf der Seite zum Erliegen kam. Die alarmierte Rettungswagenbesatzung brachte alle drei leicht Verletzten anschließend in das Krankenhaus Lübbecke. Das Auto musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Für die eingesetzten Polizeibeamten war zunächst die Feststellung des möglichen Fahrzeugführers Gegenstand der Ermittlungen. Hier kristallisierte sich im Krankenhaus ein 33-Jähriger Mann als Fahrer heraus, welcher zudem augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte diesen Verdacht, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Zusätzlich wurde festgestellt, dass der mitgeführte Führerschein möglicherweise gefälscht war. Dieser wurde daraufhin sichergestellt. Auf den Fahrer kommen nun mehrere Strafanzeigen zu.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell