POL-MI: Sechs Verletzte bei nächtlicher Kollision in Oppenwehe

Stemwede (ots)

(SN) Insgesamt sechs Personen verletzten sich bei der Kollision zweier Autos in der Nacht zu Sonntag auf der Kreuzung Wagenfelder Straße / Tielger Allee in Stewede-Oppenwehe.

Vorbehaltlich weiterer Erkenntnisse hatte eine 22 Jahre alte Audi-Fahrerin aus Espelkamp gegen 3.10 Uhr die Wagenfelder Straße aus Fahrtrichtung Wagenfeld kommend befahren und beabsichtigt, den Kreuzungsbereich zur Tielger Allee zu überqueren. Auf der befand sich zeitgleich in Fahrtrichtung Oppenweher Straße ein weiterer Audi eines Fahrers (30) aus Bünde. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der jeweils mit vier Personen besetzten Autos. Beide Audis schleuderten von der Straße auf ein Grundstück und kamen dort an einer Hecke bzw. an einem Baum zum Stehen.

Drei Beifahrerinnen (30, 34, 37) des Fahrers aus Bünde verletzten sich leicht. Dies taten auch die 22-jährige Fahrerin und ein ebenfalls 22-jähriger Mitfahrer. Ein weiterer Beifahrer (25) der Frau verletzte sich schwer und wurde mittels RTW ins Krankenhaus Lübbecke gebracht. Der 30-jähriger Bünder blieb offenbar unverletzt. Das galt auch für einen weiteren 22-Jährigen, der im Auto der Espelkamperin gesessen hatte.

Weil sich den Beamten bei der jungen Fahrerin aus Espelkamp Hinweise auf einen vorherigen Alkoholkonsum ergaben, wurde ihr durch einen Arzt im Johannes Wesling Klinikum eine Blutprobe entnommen. Die beiden totalbeschädigten Autos wurden abgeschleppt. Zur Unfallaufnahme wurde die Kreuzung komplett gesperrt.

