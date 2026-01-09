PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei fahndet mit Bildern nach unbekanntem Geldbörsendieb

Wismar (ots)

Auf Beschluss des Amtsgerichtes Schwerin fahndet die Kriminalpolizei Wismar mit den beigefügten Aufnahmen nach einem bislang unbekannten Mann, der verdächtig ist, am 19. August 2025 in einem Discounter in Wismar eine Geldbörse entwendet und anschließend unberechtigt Geld vom Konto der 79-jährigen Geschädigten abgehoben zu haben.

Die Fahndung ist beginnend mit dem heutigen Tag für die Dauer von vier Wochen angeordnet.

Da die bisherigen Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung des Unbekannten geführt haben, bitte die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe. Bilder des bislang unbekanntes Mannes finden sich auf der Webseite der Landespolizei M-V und sind unter dem nachfolgenden Link abrufbar: https://www.polizei.mvnet.de/Presse/Pressemitteilungen/?id=217007&processor=processor.sa.pressemitteilung

Wer Hinweise zur Identität der gesuchten Person oder zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Jessica Lerke
Telefon: 03841 203-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

