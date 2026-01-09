Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Ladendieb wird bei Flucht von Detektiv gestoppt

Sievershagen/Landkreis Rostock (ots)

Am gestrigen Nachmittag ereignete sich in einem Elektronikfachmarkt in Sievershagen im Landkreis Rostock ein räuberischer Diebstahl.

Ein Ladendetektiv beobachtete zwei Männer, zwei Syrer im Alter von 22 und 24 Jahren, die ein Elektronikgerät an sich nahmen und versuchten den Kassenbereich ohne Bezahlung zu verlassen.

Als der 50-jährige Ladendetektiv die Tatverdächtigen ansprach, schlug der 24-Jährige mit der Hand in Richtung des Mitarbeiters. Die anschließende Flucht des Mannes konnte durch den Detektiv unterbunden werden. Dabei stürzte der 24-Jährige und zog sich leichte Verletzungen im Gesicht zu.

Die entwendete Ware wurde noch im Kassenbereich von dem zweiten Ladendieb zurückgelassen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und wertet derzeit in diesem Zusammenhang auch vorhandenes Videomaterial aus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell