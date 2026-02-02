Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Überholmanöver geht schief

Hille (ots)

(SN) In Folge eines missglückten Überholmanövers sind am Samstagabend zwei Autos miteinander kollidiert. Dabei erlitt eine Autofahrerin (18) leichte Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 18.10 Uhr auf der Straße "Damm", als die Fahranfängerin aus Fahrtrichtung Minden kommend offenbar beabsichtigte, den vorausfahrenden Audi eines Mindeners (70) mit ihrem Seat zu überholen. Der Mann, so die Erkenntnisse, hatte offenbar die Geschwindigkeit verringert und nach links in die Detzkämper Straße einbiegen wollen. Beim Versuch den Audi zu überholen, kam es zum Kontakt der beiden Autos.

Hierbei verletzte sich die junge Frau leicht und wurde durch eine RTW-Besatzung vor Ort behandelt. Der Audi-Fahrer blieb den Angaben zufolge körperlich unversehrt. Weil beide Autos nicht mehr fahrbereit waren, kümmerten sich die Beteiligten eigenständig um deren Abtransport.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell