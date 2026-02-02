PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei geparkte Fahrzeuge bei Unfallflucht beschädigt

Porta Westfalica (ots)

(FW) In der Folge eines Verkehrsunfalles am Freitagmorgen in Porta Westfalica wurden zwei geparkte Fahrzeuge beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete.

So wurde die Polizei gegen 06:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße "Kiekenbrink" in Kenntnis gesetzt. Ersten Ermittlungen zufolge war ein Pkw in einen seitlich am Fahrbahnrand geparkten VW gefahren. Durch die Wucht des Aufpralles wurde dieser in einen weiteren daneben geparkten Daimler-Benz geschoben. Der bisher Unbekannte flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Wer Hinweise zum Unfallgeschehen geben kann wird gebeten sich telefonisch bei den Ermittlern unter 0571 8866-0 zu melden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

