Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Diebstahl hochwertiger Fahrräder

Minden (ots)

(FW) In Todtenhausen und in Dankersen wurden zwei hochwertige Zweiräder entwendet. Die Polizei sucht nun für den Tatzeitraum vom 22.01. bis 02.02. nach möglichen Zeugen.

So wurde aus einem Schuppen am Haselweg in Todtenhausen zwischen dem 22. und 30. Januar ein rotes Pedelec der Marke Raleigh entwendet. In Dankersen ereignete sich ein weiterer Pedelec-Diebstahl in der Helgastraße am 02. Februar zwischen 18:00 und 18:30 Uhr. Hier durchtrennten Unbekannte mutmaßlich das Schloss eines grünen Cube Herrenrades und entwendeten dieses.

Wer Hinweise zu möglichen Tatgeschehen oder verdächtigen Personen geben kann, wird gebeten diese telefonisch den Ermittlern der Kriminalpolizei unter 0571 8866-0 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell