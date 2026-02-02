POL-MI: Mülltonne fängt Feuer
Bad Oeynhausen (ots)
(SN) Eine brennende Mülltonne beschäftigte am Sonntagabend die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr in der Steinstraße.
So bemerkten Zeugen gegen 19.45 Uhr eine in Brand geratene Mülltonne, welche sich an einer Grundstücksgrenze zum Charlottenplatz im rückwärtigen Bereich eines Mehrfamilienhauses befunden hatte. Daraufhin wählte man den Notruf. Durch die Flammen nahm nicht nur die Mülltonne, sondern auch eine Grundstücksmauer sowie eine angrenzende Hecke Schaden.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zur Brandentstehung unter Telefon (0571) 88660 entgegen.
