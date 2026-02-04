Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Gezielte Geschwindigkeitskontrollen

Petershagen (ots)

(TB) Im Zuge gezielter Geschwindigkeitskontrollen entlang der Landesstraße 770 stellten die Einsatzkräfte der Polizei am Dienstag in wenigen Stunden 290 Verstöße fest. In 94 Fällen fertigten sie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. In einem Tempo-50-Bereich fuhr ein Osnabrücker mit 129 Stundenkilometer.

Neben den Geschwindigkeitsverstößen stellten die Beamten bei sechs Lastwagenfahrern Verkehrsordnungswidrigkeiten fest. Dies waren jeweils zwei Verstöße im Zuge der Gefahrgutsicherung sowie Lenk- und Ruhezeiten. Einmal fuhr der Trucker bei Rot über die Ampel und hatte zudem seine Ladung nicht richtig gesichert. Bei einem Lkw stellten die Polizisten derart schwere technische Mängel am Fahrzeug fest, sodass die Fahrt vor Ort beendet werden musste.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell