Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfall auf der Holsener Straße: Polizei sucht Autofahrer

Hüllhorst (ots)

(SN) Wegen eines Verkehrsunfalls, der sich am gestrigen Mittwochmorgen gegen 7.35 Uhr auf der Holsener Straße in Hüllhorst ereignete, sucht die Polizei derzeit nach einem beteiligten Autofahrer sowie nach Zeugen.

Den Erkenntnissen zufolge hatte eine 29 Jahre alte Opel-Fahrerin gegen 7.35 Uhr die Holsener Straße in Fahrtrichtung Schnathorst befahren, als vorausfahrende Fahrzeuge in Höhe der Hausnummer 1 verkehrsbedingt abbremsten. Dies tat auch die Hüllhorsterin, geriet dabei aber auf der abschüssig verlaufenden und winterglatten Fahrbahn ins Rutschen und prallte nach einer leichten Drehung in die linke Fahrzeugseite des sich davor befindlichen Autos. Dennoch setzte der Fahrer des beteiligten schwarzen Kleinwagens seine Fahrt fort und stoppte auch nicht, als ihm die 29-Jährige nach eigenen Angaben zunächst nachfuhr.

Zur Klärung des Sachverhaltes wird der unbekannte Fahrer von den Verkehrsermittlern gebeten, unter Telefon (0571) 88660 Kontakt zur Polizei herzustellen. Dies gilt auch für mögliche Zeugen, die nähere Angaben zu dem schwarzen Kleinwagen oder dessen Fahrer geben können.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke

