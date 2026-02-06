Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei lädt zum Bürgergespräch ein - Schwerpunktthema "KI and me. In künstlicher Beziehung"

Kreis Minden-Lübbecke, Bad Oeynhausen (ots)

(SN) In der kommenden Woche beschäftigt sich der diesjährige Safer Internet Day 2026 am 10. Februar 2026 mit dem Thema "KI and me. In künstlicher Beziehung" und vertieft dazu die Frage, wie sich die zunehmende Nutzung von KI-Begleitern auf den Alltag auswirkt. Dazu lädt die hiesige Polizei zu einem informativen Bürgergespräch ein.

Nicht nur Jugendliche, sondern generell viele Menschen nutzen bereits regelmäßig KI-Bots zum Unterhalten, aber auch zum Lernen oder um sich zu informieren. Damit übernehmen virtuelle Systeme eine Rolle, die bislang den Menschen vorbehalten war, sodass schnell der Eindruck entstehen kann, dass KI-Systeme Lehrkräfte, Mediziner, Bankangestellte oder Freundinnen und Freunde sowie andere Personen ersetzen könnten. Laut der aktuellen JIM-Studie 2025 wird allein ChatGPT von 90 % der Jugendlichen zwischen 16 und 19 Jahren genutzt.

Anlässlich des kommenden Aktionstages lädt die Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke am 10. Februar 2026 in der Zeit von 15:00 bis 18:00 Uhr in die Stadtbücherei Bad Oeynhausen (Lenné-Karree, Herforder Straße 47) zu einem offenen Bürgergespräch ein, bei dem sich Interessierte mit Mitarbeitenden der zuständigen Präventionsdienststelle sowie des für Betrugsdelikte zuständigen Fachkommissariats über mögliche Gefahren austauschen können. Die Teilnahme ist kostenlos. Voranmeldungen sind nicht erforderlich.

Dazu gilt der folgende Tenor der Polizei: "Gerne kommen wir mit Ihnen ins Gespräch, beantworten Ihre Fragen und sensibilisieren zu den Schwerpunktthemen "Was Kinder und Jugendliche aus polizeilicher Sicht im Umgang mit KI-Nutzung wissen sollten" sowie zu "Betrugsstraftaten mittels KI".

