Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Alkoholisierte Autofahrerinnen kommen von der Straße ab

Espelkamp, Rahden (ots)

(TB) Mutmaßlich aufgrund ihrer Alkoholisierung verloren am Wochenende zwei Autofahrerinnen die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kamen von der Straße ab. In beiden Fällen wurde eine Blutprobe entnommen.

Zeugen stellten am Freitagabend an der Kreuzung Osnabrücker Straße und Tonnenheider Straße einen auf dem angrenzenden Feld festgefahrenen Peugeot fest. In dem Auto saß eine Frau und versuchte wieder vom Acker zu fahren. Die Zeugen alarmierten die Polizei. Die kurze Zeit später eintreffende Streifenwagenbesatzung bemerkte bei der 61-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch. Daher folgte auf der Polizeiwache in Espelkamp durch einen Arzt eine Blutprobenentnahme. Zudem konnten die Beamten ermitteln, dass die Frau auch nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Darüber hinaus erhärtete sich der Verdacht, dass die Wohnungslose bereits am Vortag mutmaßlich zwei Verkehrsunfallfluchten begangen hatte. Daher wurde das Fahrzeug sichergestellt.

Am Sonntagabend befuhr eine 44-Jährige gegen 23:00 Uhr mit ihrem Opel die Straße Rapslage in Richtung Diepholzer Straße. Hier wollte die Rahdenerin nach links auf die Bundesstraße abbiegen. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihren Astra, kam von der Straße ab und landete im angrenzenden Graben. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte bei ihr eine Alkoholisierung fest, was ein Test bestätigte. Zwecks Blutprobenentnahme wurde das Krankenhaus Lübbecke aufgesucht. Den Führerschein stellten die Beamten sicher.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell