POL-PDLU: Unbekannte verursachen Brand - Hinweise gesucht

Mutterstadt (ots)

Am Montagabend (02.02.26) verursachten bislang mehrere unbekannte Jugendliche ein Feuer, welches auf die Fassade des Palatinums in Mutterstadt übergriff. Durch das Feuer wurde ein Teil der Fassade erheblich beschädigt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000EUR. Das Feuer konnte schließlich durch die Feuerwehr gelöscht werden. Nach Zeugenaussagen hält sich die Gruppe von ca. 6 Jugendlichen im Alter von 13 bis 15 Jahren öfters gegen Abend im Bereich des Palatinums auf. Die Personen sollen an dem gestrigen Abend schwarze, dick gepolsterte, Jacken sowie weite Hosen und Sportschuhe getragen haben. Hinweise zu den Personen nimmt die Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

