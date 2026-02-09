Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Blutproben bei zwei alkoholisierten Autofahrern

Lübbecke (ots)

(TB) Im Zuge von Verkehrskontrollen am Sonntag stellten Streifenwagenbesatzungen in Lübbecke bei zwei Autofahrern eine Alkoholisierung fest. Die Beamten stellten deren Führerscheine sicher.

Morgens gegen kurz nach 02:00 Uhr geriet ein auf der Westerbachstraße fahrender Polo in den Fokus der Einsatzkräfte. Im Rahmen der Kontrolle des 18-jährigen Lübbeckers bemerkten die Polizisten bei ihm alkoholbedingte Auffälligkeiten. Dies wurde durch einen Test bestätigt. Daher wurde dem Fahranfänger auf der Polizeiwache Lübbecke eine Blutprobe entnommen.

Ein Lübbecker befuhr gegen 17:40 Uhr mit seinem Volkswagen die Gehlenbecker Straße. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle bemerkten die Beamten beim 63-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch. Es folgte durch einen Arzt eine Blutprobenentnahme.

