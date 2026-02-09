PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Blutproben bei zwei alkoholisierten Autofahrern

Lübbecke (ots)

(TB) Im Zuge von Verkehrskontrollen am Sonntag stellten Streifenwagenbesatzungen in Lübbecke bei zwei Autofahrern eine Alkoholisierung fest. Die Beamten stellten deren Führerscheine sicher.

Morgens gegen kurz nach 02:00 Uhr geriet ein auf der Westerbachstraße fahrender Polo in den Fokus der Einsatzkräfte. Im Rahmen der Kontrolle des 18-jährigen Lübbeckers bemerkten die Polizisten bei ihm alkoholbedingte Auffälligkeiten. Dies wurde durch einen Test bestätigt. Daher wurde dem Fahranfänger auf der Polizeiwache Lübbecke eine Blutprobe entnommen.

Ein Lübbecker befuhr gegen 17:40 Uhr mit seinem Volkswagen die Gehlenbecker Straße. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle bemerkten die Beamten beim 63-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch. Es folgte durch einen Arzt eine Blutprobenentnahme.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 12:06

    POL-MI: Rollerfahrer versucht sich Polizeikontrolle zu entziehen

    Preußisch Oldendorf (ots) - (SN) Ein 16 Jahre alter Zweiradfahrer hat am frühen Samstagabend versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Den Erkenntnissen zufolge wurde eine Streifenwagenbesatzung gegen 17.40 Uhr auf der Rathausstraße auf einen Kleinkraftradfahrer aufmerksam und entschloss sich, diesen einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu unterziehen. Daraufhin nahmen die Beamten die Nachfahrt auf und gaben ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 11:19

    POL-MI: Alkoholisierte Autofahrerinnen kommen von der Straße ab

    Espelkamp, Rahden (ots) - (TB) Mutmaßlich aufgrund ihrer Alkoholisierung verloren am Wochenende zwei Autofahrerinnen die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kamen von der Straße ab. In beiden Fällen wurde eine Blutprobe entnommen. Zeugen stellten am Freitagabend an der Kreuzung Osnabrücker Straße und Tonnenheider Straße einen auf dem angrenzenden Feld festgefahrenen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren