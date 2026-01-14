PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zigarettendieb gestellt (0010574/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Am Montagabend (13.01.2026) gegen 18:30 Uhr wurde ein 42-jähriger Mann in einem Einkaufszentrum in der Kauerndorfer Allee beim Ladendiebstahl ertappt. Der Mann hatte drei Zigarettenschachteln im Gesamtwert von 66 Euro in seiner Jacke verschwinden lassen. Beim Passieren des Kassenbereichs meldete sich jedoch die Warensicherung zu Wort. Auf Ansprache durch eine Mitarbeiterin händigte der Mann zunächst zwei Schachteln aus. Bei der anschließenden polizeilichen Durchsuchung wurden sowohl die dritte Packung als auch ein zugriffsbereites Klappmesser aufgefunden. Gegen den Mann wird nun wegen Diebstahls mit Waffe ermittelt. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

