Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kollision beim Fahrspurwechsel

Bad Oeynhausen (ots)

(SN) Wegen eines Verkehrsunfalls zwischen zwei Fahrzeugen wurden die Beamten am Samstagnachmittag an die Ecke Dehmer Straße / Mindener Straße gerufen.

So hatte ein 72-jähriger Sprinterfahrer aus Bad Oeynhausen gegen 15.50 Uhr die rechte Fahrspur der Dehmer Straße in Fahrtrichtung der Autobahn befahren und kurz hinter Einmündung zur Mindener Straße (Zufahrt Werre-Park) offenbar beabsichtigt, auf die linke Fahrspur zu wechseln. Auf der befand sich anfahrenderweise ein 44 Jahre alter Bad Oeynhausener in einem Peugeot. In der Folge kam es zum Unfall, der Sprinter fuhr in das Heck des Peugeot auf. Dabei verletzte sich dessen Fahrer leicht, lehnte aber eine Behandlung durch eine RTW-Besatzung vor Ort ab. Der 72-Jährige blieb unverletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

