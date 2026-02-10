Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannte brechen in Gaststätte ein

Lübbecke (ots)

(SN) Bisher unbekannte Täter sind in den vergangenen Tagen in eine Gaststätte am Wiehenweg eingebrochen.

Dazu verschafften sich die Täter den Erkenntnissen zufolge zwischen Sonntag, 23.40 Uhr und Montag, 4.50 Uhr über ein Glaselement Zutritt in das Gebäude, durchsuchten darin die Räumlichkeiten und machten sich an einem Billardtisch sowie mehreren Dartautomaten zu schaffen. Mit Bargeld und einigen Flaschen Alkohol flüchteten die Täter schließlich vom Tatort.

Nach Auswertung erster Hinweise dürften für die Tat mindestens zwei männliche Personen in Frage kommen. Wem im genannten Zeitraum verdächtige Handlungen oder Personen zwischen den Einmündungen Karlstraße und Kurtstraße aufgefallen sind, der wird gebeten sich mit der Polizei unter Telefon (0571) 88660 in Verbindung zu setzen.

