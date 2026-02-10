PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannte brechen in Gaststätte ein

Lübbecke (ots)

(SN) Bisher unbekannte Täter sind in den vergangenen Tagen in eine Gaststätte am Wiehenweg eingebrochen.

Dazu verschafften sich die Täter den Erkenntnissen zufolge zwischen Sonntag, 23.40 Uhr und Montag, 4.50 Uhr über ein Glaselement Zutritt in das Gebäude, durchsuchten darin die Räumlichkeiten und machten sich an einem Billardtisch sowie mehreren Dartautomaten zu schaffen. Mit Bargeld und einigen Flaschen Alkohol flüchteten die Täter schließlich vom Tatort.

Nach Auswertung erster Hinweise dürften für die Tat mindestens zwei männliche Personen in Frage kommen. Wem im genannten Zeitraum verdächtige Handlungen oder Personen zwischen den Einmündungen Karlstraße und Kurtstraße aufgefallen sind, der wird gebeten sich mit der Polizei unter Telefon (0571) 88660 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 15:29

    POL-MI: Rauchentwicklung sorgt für Einsatz von Polizei und Feuerwehr

    Bad Oeynhausen (ots) - Die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr wurden am Freitag gegen 17.25 Uhr zu einer Bäckerei an die Weserstraße gerufen. Zuvor hatte man eine von der Herrentoilette ausgehende und sich im Verkaufsraum ausbreitende Rauchentwicklung bemerkt, die den Erkenntnissen zufolge von einem entzündeten Papiermülleimer ausging. Trotz des schnellen ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 13:06

    POL-MI: Unbekannte entwenden Bootsmotoren

    Porta Westfalica (ots) - (TB) Einbrecher suchten in der Nacht zu Samstag (07.02.) den Yachthafen in Möllbergen heim. Die Unbekannten erbeuteten hierbei zwei Außenbordmotoren. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zum Gelände des Yachtclubs in der Möllberger Straße. Über den Bootsanleger gelangten sie an die beiden Schiffe und bauten die Außenborder samt Steuereinheiten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren