Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unterstand geht in Flammen auf - Polizei sucht Zeugen

  • Bild-Infos
  • Download

Porta Westfalica (ots)

(SN) Ein brennender Unterstand für Einkaufswagen hat am Montagabend im Gewerbegebiet Barkhausen an der Feldstraße einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der Unterstand mit 49 dazugehörigen Einkaufswagen lichterloh in Flammen.

Zuvor hatte eine Zeugin um kurz nach 22 Uhr Rauch bemerkt, der von dem westlichen Parkplatz des Porta Einrichtungshauses emporstieg. Daraufhin ging die Frau zusammen mit weiteren Personen zu der Parkfläche und bemerkte das Feuer. Alarmierte Kräfte der Feuerwehr konnten die Flammen unter Kontrolle bringen, dennoch brannten der Unterstand und die Einkaufswagen ab. Eine eingeleitete Fahndung der Polizei blieb ohne Ergebnis. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in fünfstelliger Höhe.

Die Polizei ermittelt nun wegen einer Sachbeschädigung durch Feuer. Hinweise von Zeugen werden unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

