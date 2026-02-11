PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Discount-Markt in Nettelstedt überfallen

Lübbecke (ots)

(SN) Ein bisher unbekannter Mann hat am Dienstagmorgen den Netto Marken-Discount an der Ravensberger Straße (B 65) überfallen.

Den Erkenntnissen zufolge hatte der Unbekannte gegen 6.35 Uhr im Bereich der Warenannahme an einer Tür geklingelt, woraufhin ihm eine Angestellte in Erwartung einer weiteren Mitarbeiterin öffnete. Daraufhin ergriff der Räuber den Arm der Frau und bedrohte sie mit einem Messer. Infolgedessen konnte die Frau sich bereits im Markt befindende Mitarbeitende durch Schreie auf die Situation aufmerksam machen und sich losreißen. Der Täter flüchtete aus dem Discounter, die Angestellte erlitt leichte Verletzungen.

Der Deutsch ohne Akzent sprechende und dunkel gekleidete Räuber dürfte dem Anschein nach etwa 40-45 Jahre alt und etwa 170 cm groß sein. Sein Gesicht war durch eine dunkle Sturmhaube verborgen. Außerdem führte der Mann eine dunkle Tasche mit sich.

Eine eingeleitete Nahbereichsfahndung der Polizei blieb ohne Ergebnis. Wie der Räuber seine Flucht fortsetzte, ist gegenwärtig unklar. Daher suchen die Ermittler Zeugen, denen der Mann vor oder nach dem Überfall im Umfeld des Discount-Marktes aufgefallen ist. Hinweise bitte unter der Rufnummer (0571) 88660 an die Polizei.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 10.02.2026 – 15:10

    POL-MI: GPS-Daten führen Polizei zu gestohlenem E-Scooter: Duo auf Parkplatz gestellt

    Minden (ots) - Für zwei junge Mindener endete am Montag ihre mutmaßliche Beutetour abrupt. Dank der präzisen Ortung eines gestohlenen E-Scooters konnte die Polizei das Duo noch in Tatortnähe stellen. Ein Bolzenschneider und die Aussage eines aufmerksamen Zeugen untermauerten den Verdacht der Beamten. Der Vorfall nahm seinen Anfang am späten Abend des 9. Februar im ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 10:03

    POL-MI: Unbekannte brechen in Gaststätte ein

    Lübbecke (ots) - (SN) Bisher unbekannte Täter sind in den vergangenen Tagen in eine Gaststätte am Wiehenweg eingebrochen. Dazu verschafften sich die Täter den Erkenntnissen zufolge zwischen Sonntag, 23.40 Uhr und Montag, 4.50 Uhr über ein Glaselement Zutritt in das Gebäude, durchsuchten darin die Räumlichkeiten und machten sich an einem Billardtisch sowie mehreren Dartautomaten zu schaffen. Mit Bargeld und einigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren