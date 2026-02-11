Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Discount-Markt in Nettelstedt überfallen

Lübbecke (ots)

(SN) Ein bisher unbekannter Mann hat am Dienstagmorgen den Netto Marken-Discount an der Ravensberger Straße (B 65) überfallen.

Den Erkenntnissen zufolge hatte der Unbekannte gegen 6.35 Uhr im Bereich der Warenannahme an einer Tür geklingelt, woraufhin ihm eine Angestellte in Erwartung einer weiteren Mitarbeiterin öffnete. Daraufhin ergriff der Räuber den Arm der Frau und bedrohte sie mit einem Messer. Infolgedessen konnte die Frau sich bereits im Markt befindende Mitarbeitende durch Schreie auf die Situation aufmerksam machen und sich losreißen. Der Täter flüchtete aus dem Discounter, die Angestellte erlitt leichte Verletzungen.

Der Deutsch ohne Akzent sprechende und dunkel gekleidete Räuber dürfte dem Anschein nach etwa 40-45 Jahre alt und etwa 170 cm groß sein. Sein Gesicht war durch eine dunkle Sturmhaube verborgen. Außerdem führte der Mann eine dunkle Tasche mit sich.

Eine eingeleitete Nahbereichsfahndung der Polizei blieb ohne Ergebnis. Wie der Räuber seine Flucht fortsetzte, ist gegenwärtig unklar. Daher suchen die Ermittler Zeugen, denen der Mann vor oder nach dem Überfall im Umfeld des Discount-Marktes aufgefallen ist. Hinweise bitte unter der Rufnummer (0571) 88660 an die Polizei.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell