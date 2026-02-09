PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Angriff auf Polizeibeamte - 38-Jähriger mit diversen Drogen festgenommen

Oberhausen (ots)

Montagfrüh (09.02.) hat ein 38-jähriger Oberhausener mehrere Einsatzkräfte angegriffen und verletzt. Er wurde vorläufig festgenommen, bei ihm konnten diverse Betäubungsmittel sichergestellt werden.

Ein erster Notruf ging um kurz vor Mitternacht bei der Leistelle ein: Ein Mitteiler wandte sich um 23:31 Uhr an die Polizei, da der Tatverdächtige dessen Wohnung auf der Vestischen Straße nicht verlassen wolle. Ein Einsatzmittel begab sich daraufhin zur Einsatzörtlichkeit und konnte vor dem Mehrfamilienhaus den 38-Jährigen (Staatsangehörigkeit lt. Meldesystem: türkisch) antreffen - barfuß und mit zerrissenem T-Shirt. Bereits kurz, nachdem die Einsatzkräfte eintrafen, versuchte er, wieder in das Mehrfamilienhaus zu gelangen. Als die Beamtin und der Beamte dies unterbanden, begann der Tatverdächtige schlagartig, sie minutenlang mit Schlägen und Tritten zu attackieren. Erst mit der Unterstützung mehrerer Streifenwagen konnte der 38-Jährige an Armen und Beinen fixiert werden. Insgesamt vier Einsatzkräfte wurden durch den Tatverdächtigen verletzt. Im Anschluss konnten in seiner unmittelbaren Umgebung diverse Betäubungsmittel in einer Tabakdose aufgefunden werden.

Abschließend wurde der 38-Jährige vorläufig festgenommen. Darüber hinaus wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Den Polizeibekannten erwartet nun ein umfangreiches Strafverfahren.

