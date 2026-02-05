Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Schwerer Raub auf 60-Jährige - Polizei sucht Zeugen

Oberhausen (ots)

Am Dienstagabend (03.02.) kam es in Oberhausen-Schmachtendorf zu einem schweren Raub zum Nachteil einer 60-jährigen Frau. Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Tat beobachtet haben.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen kam es zu der Tat am Dienstag zwischen 20:15 und 20:45 Uhr auf der Schmachtendorfer Straße, unmittelbar vor der Eisenbahnunterführung (Gehrichtung Bahnstraße). Hier wurde die Oberhausenerin von zwei jungen Männern angesprochen, die sie zunächst nach Bargeld für ein Zugticket fragten. Als die 60-Jährige der Bitte der Männer entsprach, versuchte eine der Personen, ihr die Geldbörse zu entreißen und bedrohte sie zeitgleich mit einem Messer. Das Messer schlug sie dem Täter aus der Hand, woraufhin sie mehrfach mit einem harten Gegenstand auf ihren Kopf geschlagen wurde. Anschließend flüchteten beide Täter in unbekannte Richtung. Eine aufmerksame Spaziergängerin wurde daraufhin auf die Oberhausenerin aufmerksam, begleitete sie zu einem nahegelegenen Kiosk und verständigte Polizei und Rettungsdienst. Unmittelbar wurde eine Fahndung eingeleitet, die Täter konnten allerdings nicht mehr angetroffen werden. Aufgrund ihrer Kopfverletzungen wurde die 60-Jährige in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Männer können wie folgt beschrieben werden: - Männlich - 20 - 25 Jahre alt - 170 - 175 cm groß - Unterhaltungen in unbekannter Sprache

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen: Haben Sie die Tat beobachtet oder können sonstige Hinweise auf die Täter geben? Dann melden Sie sich unter 0208/826-0 oder unter poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de

