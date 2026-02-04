Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Einsatz von Spezialkräften nach Bedrohung in Oberhausen

Oberhausen (ots)

Die Leitstelle der Polizei Oberhausen wurde am Dienstagabend (03.02.) gegen 20:15 Uhr über eine Bedrohung in einem Mehrfamilienhaus an der Friedrich-Karl-Straße informiert. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein Bewohner einen Nachbarn mit einer Schusswaffe bedroht haben.

Eine Überprüfung des Tatverdächtigen in den polizeilichen Datensystemen ergab, dass der Mann bereits wegen einer Vielzahl von Gewaltdelikten polizeilich bekannt ist. Zudem lagen Erkenntnisse vor, dass er in der Vergangenheit wegen Waffendelikten in Erscheinung getreten war. Aufgrund dieser Gefährdungslage wurde umgehend eine besondere Aufbauorganisation (BAO) eingerichtet und eine sogenannte qualifizierte Festnahme unter Beteiligung eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) vorbereitet.

Noch vor Mitternacht konnte der Beschuldigte (55 Jahre, Staatsangehörigkeit laut Meldesystem: türkisch) widerstandslos festgenommen werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde anschließend seine Wohnung durchsucht. Dabei stellten die Einsatzkräfte eine PTB-Waffe (Schreckschusswaffe) sowie unter anderem ein Messer sicher.

Durchgeführte Alkohol- und Betäubungsmitteltests verliefen positiv. Der Mann wurde einer Polizeiwache zugeführt. Die Hintergründe und die Motivation der Bedrohung sind derzeit Gegenstand der laufenden polizeilichen Ermittlungen.

