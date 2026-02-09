Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Volltrunken durch Oberhausen - ohne Führerschein

Oberhausen (ots)

Am Sonntagmorgen (08.02.) bestreiften zwei Beamte die Oberhausener Innenstadt, als ihnen gegen 06:20 Uhr ein Fahrzeug mit französischem Kennzeichen auf der Hermann-Albertz-Straße auffiel, das auffällig langsam fuhr. Bereits unmittelbar zu Beginn der anschließenden Kontrolle konnten die Beamten aus dem mit zwei Personen besetzten Fahrzeug einen durchdringenden Alkoholgeruch feststellen. Dass sie sich nicht täuschten, bestätigte auch der anschließend durchgeführte Atemalkoholtest: Der 38-jährige Fahrer (Staatsangehörigkeit lt. Meldesystem: rumänisch) hatte mehr als nur einen "über den Durst" getrunken und war absolut fahruntüchtig. Darüber hinaus erhärtete sich im Rahmen der Kontrolle der Verdacht, dass er über keine gültige Fahrerlaubnis verfügte.

Er wurde daher auf eine Polizeiwache verbracht, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Darüber hinaus wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Die Ermittlungen führt nun das Verkehrskommissariat.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell