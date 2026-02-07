PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Fußballbegegnung der Regionalliga West zwischen SC Rot-Weiß Oberhausen und SC Fortuna Köln am 07.02.2026, 14:00 Uhr, im Stadion Niederrhein

Oberhausen (ots)

Zuschauer: 4.632

Ergebnis: 1:3

Die Zuschauer, darunter 300 Gästefans, sahen ein unterhaltsames Spiel. Aus polizeilicher Sicht verlief das Spiel friedlich und ohne besondere Vorkommnisse.

