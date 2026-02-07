POL-OB: Fußballbegegnung der Regionalliga West zwischen SC Rot-Weiß Oberhausen und SC Fortuna Köln am 07.02.2026, 14:00 Uhr, im Stadion Niederrhein

Oberhausen (ots) - Am Dienstagabend (03.02.) kam es in Oberhausen-Schmachtendorf zu einem schweren Raub zum Nachteil einer 60-jährigen Frau. Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Tat beobachtet haben. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen kam es zu der Tat am Dienstag zwischen 20:15 und 20:45 Uhr auf der Schmachtendorfer Straße, unmittelbar vor der Eisenbahnunterführung (Gehrichtung Bahnstraße). Hier wurde die ...

