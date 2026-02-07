POL-OB: Fußballbegegnung der Regionalliga West zwischen SC Rot-Weiß Oberhausen und SC Fortuna Köln am 07.02.2026, 14:00 Uhr, im Stadion Niederrhein
Oberhausen (ots)
Zuschauer: 4.632
Ergebnis: 1:3
Die Zuschauer, darunter 300 Gästefans, sahen ein unterhaltsames Spiel. Aus polizeilicher Sicht verlief das Spiel friedlich und ohne besondere Vorkommnisse.
