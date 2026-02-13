PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fahrradfahrerin verletzt sich bei Verkehrsunfall

Minden (ots)

(FW) Nach einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Pkws und einer Radfahrerin am Donnerstagnachmittag, verletzte sich eine Radfahrerin in der Innenstadt leicht.

So beabsichtigte gegen 13:00 Uhr eine 48-Jährige mit ihrem VW auf der Kaiserstraße in Richtung Dankersen nach rechts auf die Bachstraße einzubiegen. In gleicher Richtung befuhr eine Fahrradfahrerin (50) die Kaiserstraße auf dem rechtsseitigen Radweg. Beim Abbiegevorgang des Caddys kollidierten beide Verkehrsteilnehmer miteinander, wobei die Mindener Radlerin stürzte. Sie verletzte sich hierbei leicht, glücklicherweise war eine medizinische Behandlung vor Ort nicht nötig. Der Volkswagen wurden zudem leicht beschädigt.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

