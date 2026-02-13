Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fahrradfahrerin verletzt sich bei Verkehrsunfall

Minden (ots)

(FW) Nach einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Pkws und einer Radfahrerin am Donnerstagnachmittag, verletzte sich eine Radfahrerin in der Innenstadt leicht.

So beabsichtigte gegen 13:00 Uhr eine 48-Jährige mit ihrem VW auf der Kaiserstraße in Richtung Dankersen nach rechts auf die Bachstraße einzubiegen. In gleicher Richtung befuhr eine Fahrradfahrerin (50) die Kaiserstraße auf dem rechtsseitigen Radweg. Beim Abbiegevorgang des Caddys kollidierten beide Verkehrsteilnehmer miteinander, wobei die Mindener Radlerin stürzte. Sie verletzte sich hierbei leicht, glücklicherweise war eine medizinische Behandlung vor Ort nicht nötig. Der Volkswagen wurden zudem leicht beschädigt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell