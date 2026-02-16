Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Warenautomaten beschädigt

Bad Oeynhausen (ots)

(SN) Zu Aufbrüchen von Verkaufsautomaten kam es in Bad Oeynhausen in den vergangenen Tagen. So rückte zweimal die Bahnhofstraße und einmal die Sielstraße ins Visier der Automatenknacker.

Den Erkenntnissen zufolge zertrümmerten bisher Unbekannte zunächst zwischen Donnerstag, 14 Uhr und Freitag, 7.55 Uhr mit einem Stein die Scheibe eines an einer Grundstückshauswand stehenden Snackautomaten in der Bahnhofstraße. Später, am Freitagabend gegen 20.45 Uhr, machten sich Unbekannte abermals an dem Gerät zu schaffen. Hierbei bemerkte ein Zeuge im Umfeld des Gerätes zwei jeweils mit heller Jogginghose und dunkler Jacke bekleidete Jugendliche. Beide ergriffen bei Anblick des Zeugen die Flucht. Ob diese für die Taten in Frage kommen und ob bei den beiden Taten Ware oder Geld entwendet wurden, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Außerdem gingen mehrere Personen in der Nacht zu Samstag einen Getränkeautomaten an, welcher sich an der Sielstraße auf dem Grundstück eines Haarstudios befindet. Eine Zeugin hatte zunächst gegen 4.45 Uhr laute Geräusche vernommen und schließlich eine vier- bis fünfköpfige Jugendgruppe bemerkt, als die gewaltsam auf den Automaten einwirkte. Bei der Tat dürften die Unbekannten dunkle Kleidung mit Kapuzen getragen haben. Auch hier ist die Entwendung von möglichem Diebesgut Bestandteil der Ermittlungen.

Hinweise zu den Verursachern bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

