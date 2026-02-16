PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Warenautomaten beschädigt

Bad Oeynhausen (ots)

(SN) Zu Aufbrüchen von Verkaufsautomaten kam es in Bad Oeynhausen in den vergangenen Tagen. So rückte zweimal die Bahnhofstraße und einmal die Sielstraße ins Visier der Automatenknacker.

Den Erkenntnissen zufolge zertrümmerten bisher Unbekannte zunächst zwischen Donnerstag, 14 Uhr und Freitag, 7.55 Uhr mit einem Stein die Scheibe eines an einer Grundstückshauswand stehenden Snackautomaten in der Bahnhofstraße. Später, am Freitagabend gegen 20.45 Uhr, machten sich Unbekannte abermals an dem Gerät zu schaffen. Hierbei bemerkte ein Zeuge im Umfeld des Gerätes zwei jeweils mit heller Jogginghose und dunkler Jacke bekleidete Jugendliche. Beide ergriffen bei Anblick des Zeugen die Flucht. Ob diese für die Taten in Frage kommen und ob bei den beiden Taten Ware oder Geld entwendet wurden, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Außerdem gingen mehrere Personen in der Nacht zu Samstag einen Getränkeautomaten an, welcher sich an der Sielstraße auf dem Grundstück eines Haarstudios befindet. Eine Zeugin hatte zunächst gegen 4.45 Uhr laute Geräusche vernommen und schließlich eine vier- bis fünfköpfige Jugendgruppe bemerkt, als die gewaltsam auf den Automaten einwirkte. Bei der Tat dürften die Unbekannten dunkle Kleidung mit Kapuzen getragen haben. Auch hier ist die Entwendung von möglichem Diebesgut Bestandteil der Ermittlungen.

Hinweise zu den Verursachern bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 14:21

    POL-MI: Gleitschirmflieger stürzt in Porta Westfalica ab

    Porta Westfalica (ots) - (FW) In Porta kam es am Sonntagnachmittag zu einem Flugunfall mit einem Gleitschirmflieger. Ein 28-jähriger Mann aus den Niederlanden startete den Ermittlungen zufolge gegen 13:30 Uhr mit seinem Gleitschirm von der Wittekindsburg aus. Bereits kurz nach dem Start geriet der Pilot mutmaßlich aufgrund starker Böen in Turbulenzen. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fluggerät und stürzte ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 14:18

    POL-MI: Totalschaden - Unfallflucht - Blutprobe

    Stemwede (ots) - (FW) In Stemwede ereignete sich am frühen Samstagmorgen eine Verkehrsunfallflucht. Eine Osnabrückerin kam zunächst mutmaßlich alkoholisiert von der Straße ab und flüchtete anschließend zu Fuß von der Unfallstelle. In der Folge konnte sie von der Polizei ermittelt werden. Hierbei verletzte sie zwei Beamte und musste sich schlussendlich einer Blutprobe unterziehen. Den ersten Erkenntnissen zu Folge ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 10:01

    POL-MI: Verdacht einer Trunkenheitsfahrt: Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen

    Lübbecke (ots) - (SN) Wegen ihrer auffälligen Fahrweise meldete man der Polizeileitstelle am Samstagabend eine Autofahrerin, als diese langsam in Richtung Blasheim fahrend auf der Fiesteler Straße in Alswede in Schlangenlinien unterwegs war. Eine entsandte Streifenwagenbesatzung konnte die 68-Jährige kurze Zeit später in der Straße Immengarten einer Kontrolle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren