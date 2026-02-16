Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Gleitschirmflieger stürzt in Porta Westfalica ab

Porta Westfalica (ots)

(FW) In Porta kam es am Sonntagnachmittag zu einem Flugunfall mit einem Gleitschirmflieger.

Ein 28-jähriger Mann aus den Niederlanden startete den Ermittlungen zufolge gegen 13:30 Uhr mit seinem Gleitschirm von der Wittekindsburg aus. Bereits kurz nach dem Start geriet der Pilot mutmaßlich aufgrund starker Böen in Turbulenzen. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fluggerät und stürzte aus mehreren Metern Höhe auf ein Feld im Bereich der "Östlichen Feldstraße" ab.

Der Gleitschirmflieger wurde nach aktuellen Erkenntnissen glücklicherweise nur leicht verletzt. Er wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen dem Johannes-Wesling-Klinikum in Minden zugeführt.

